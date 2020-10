Nuovo dpcm ottobre 2020 in vigore, le novità su sport, movida e feste private (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Nuovo dpcm di ottobre 2020 è stato ufficializzato, e con questo tante sono le novità con cui bisognerà rapportarsi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Serrato il lavoro degli organi di governo, che si trovano a dover gestire un equilibrio molto delicato. Quello del cercare di mantenere aperte e funzionali quante più attività possibili e il sempre crescente numero di contagi registrato in Italia. Un compito di certo non facile, con qualche sacrificio che è necessario per provare a mantenere sotto controllo la situazione sanitaria nella nostra penisola. E il Nuovo dpcm di ottobre 2020 lavora proprio su questo fronte, tra ridimensionamenti di orari e numero di persone e divieti per alcune ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Ildiè stato ufficializzato, e con questo tante sono le novità con cui bisognerà rapportarsi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Serrato il lavoro degli organi di governo, che si trovano a dover gestire un equilibrio molto delicato. Quello del cercare di mantenere aperte e funzionali quante più attività possibili e il sempre crescente numero di contagi registrato in Italia. Un compito di certo non facile, con qualche sacrificio che è necessario per provare a mantenere sotto controllo la situazione sanitaria nella nostra penisola. E ildilavora proprio su questo fronte, tra ridimensionamenti di orari e numero di persone e divieti per alcune ...

