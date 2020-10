Nuovo Dpcm, il testo definitivo. Ecco il decreto Covid, Pdf, (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ottobre 2020 - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza , ha firmato il Dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid . ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ottobre 2020 - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza , ha firmato ilcon le nuove misure per il contrasto al contagio da. ...

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - Corriere : Cene a casa con 6 persone al massimo, mascherina con amici, smart working. Scuola a di... - Marchesinimarc1 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 4.619 nelle ultime 24 ore e i morti sono stati 39 e il governo nella… -