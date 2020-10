Nuovo Dpcm, fino a mille tifosi negli stadi, palazzetti al 15% (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel Nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani resta il limite dei 1000 tifosi negli impianti sportivi all’aperto. Nei palazzetti capienza al 15% Nella notte il Consiglio dei Ministri ha varato il Nuovo Dpcm contenente le nuove norme per arginare la risalita dei contagi da Coronavirus. Per quanto riguarda lo sport è stata confermata la decisione di far entrare negli stadi un massimo di 1000 persone. Tuttavia, rimane l’obbligo di non oltrepassare il 15% della campienza massima. Del resto non cambierà nulla rispetto alle ultime due giornate di Serie A quando anche su iniziativa delle singole regioni si sono riaperte le porte degli stadi ai tifosi. In primis il ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020) Nelche entrerà in vigore da domani resta il limite dei 1000impianti sportivi all’aperto. Neicapienza al 15% Nella notte il Consiglio dei Ministri ha varato ilcontenente le nuove norme per arginare la risalita dei contagi da Coronavirus. Per quanto riguarda lo sport è stata confermata la decisione di far entrareun massimo di 1000 persone. Tuttavia, rimane l’obbligo di non oltrepassare il 15% della campienza massima. Del resto non cambierà nulla rispetto alle ultime due giornate di Serie A quando anche su iniziativa delle singole regioni si sono riaperte le porte degliai. In primis il ...

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - forumJuventus : Anche il nuovo #DPCM sottolinea come per l’attività sportiva professionistica (e non) vadano rispettati i protocol… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - Angela23763271 : RT @giusmo1: Nuovo Dpcm, il virologo Crisanti: 'Scuole calcio sì e calcetto tra amici no: ci sono delle ragioni che ci sfuggono' https://t.… - Danvesfood : @tancredipalmeri @ju29roangel Ma se è passato a 10 giorni col nuovo DPCM! Dov'eri quando l'hanno approvato, al bar?… -