Nuovo Dpcm di ottobre, ecco il decreto firmato da Conte. Il Pdf (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo Dpcm con le misure anti-Covid: ecco il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte . Tutte le novità Leggi su quotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020)con le misure anti-Covid:ildal premier Giuseppe. Tutte le novità

SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - MediasetTgcom24 : Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - SERGIOBERLATO : #Stop a gite scolastiche, gemellaggi e sport a contatto a livello amatoriale. Il nuovo #Decreto prevede anche un di… - LAROMA24 : Spadafora: 'Tutti i settori risentiranno di una stretta. Nel nuovo DPCM abbiamo tutelato non solo lo sport professi… -