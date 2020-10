Nuovo Dpcm, Conte: «Non manderemo la polizia a casa ma l'obiettivo è evitare il lockdown» (Di martedì 13 ottobre 2020) «Ho firmato il Nuovo Dpcm che introduce nuove misure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia da coronavirus. La curva epidemiologica sta risalendo in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 ottobre 2020) «Ho firmato ilche introduce nuove misure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia da coronavirus. La curva epidemiologica sta risalendo in...

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - forumJuventus : Anche il nuovo #DPCM sottolinea come per l’attività sportiva professionistica (e non) vadano rispettati i protocol… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - Paolo_Pecc : RT @Corriere: Conte: «Le feste in casa possono essere fonte di pericolo ma non manderemo la polizia» - ROBYBOX : Cosa prevede il nuovo Dpcm -