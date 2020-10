Nuovo Dpcm, Conte: «Non manderemo la polizia a casa ma l'obiettivo è evitare il lockdown» (Di martedì 13 ottobre 2020) «Ho firmato il Nuovo Dpcm che introduce nuove misure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia da coronavirus. La curva epidemiologica sta risalendo in... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 ottobre 2020) «Ho firmato ilche introduce nuove misure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia da coronavirus. La curva epidemiologica sta risalendo in...

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - forumJuventus : Anche il nuovo #DPCM sottolinea come per l’attività sportiva professionistica (e non) vadano rispettati i protocol… - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - peucezia : RT @Tg3web: #Dpcm Nuove misure di restrizione per contenere il coronavirus ed evitare un nuovo lockdown. Nuova stretta su movida, gite scol… - Voroklimef : RT @Luca_Fantuzzi: Con la copertura di questo #Dpcm i media son giunti a un nuovo grado di aberrazione: non potendosi vietare le cene negli… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 13 ottobre 2020 Governo Emergenza COVID-19, 5 cittadini positivi al virus a Castellammare di Stabia

Il nuovo Dpcm contiene nuove misure che occorre seguire affinché prima possibile la situazione possa tornare alla normalità. Sono in costante contatto con le Autorità Sanitarie e nelle prossime ore mi ...

Dpcm di Conte, nuove disposizioni anti Covid-19 dal 14 ottobre. Ecco le regole

Nella tarda serata del 12 ottobre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza , hanno firmato il Dpcm con le nuove misure per il contrasto del Covid-19.

Il nuovo Dpcm contiene nuove misure che occorre seguire affinché prima possibile la situazione possa tornare alla normalità. Sono in costante contatto con le Autorità Sanitarie e nelle prossime ore mi ...Nella tarda serata del 12 ottobre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza , hanno firmato il Dpcm con le nuove misure per il contrasto del Covid-19.