Nuovo DPCM, Conte ha firmato: da limite invitati per cene a casa a movida, cosa cambia? (Di martedì 13 ottobre 2020) A tarda notte, dopo aver ricevuto l’ok dalle Regioni sul testo finale proposto dal Governo, è arrivata la doppia firma del Premier Conte e del Ministro della Salute Speranza – sul Nuovo DPCM con le misure per contrastare la diffusione del virus, che nel nostro Paese è tornato a far paura. Ieri, a fronte di “soli” 85mila tamponi, sono stati più di 4500 i nuovi contagi, con una impennata del numero delle vittime: ben 39. Le misure saranno valide per i prossimi 30 giorni al termine dei quali il Governo traccerà una linea: se la curva dei contagi scenderà potremo tirare un sospiro di sollievo, altrimenti, nonostante nessuno al momento abbia il coraggio di ammetterlo – bisognerà stringere le maglie ancor di più. Novità ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) A tarda notte, dopo aver ricevuto l’ok dalle Regioni sul testo finale proposto dal Governo, è arrivata la doppia firma del Premiere del Ministro della Salute Speranza – sulcon le misure per contrastare la diffusione del virus, che nel nostro Paese è tornato a far paura. Ieri, a fronte di “soli” 85mila tamponi, sono stati più di 4500 i nuovi contagi, con una impennata del numero delle vittime: ben 39. Le misure saranno valide per i prossimi 30 giorni al termine dei quali il Governo traccerà una linea: se la curva dei contagi scenderà potremo tirare un sospiro di sollievo, altrimenti, nonostante nessuno al momento abbia il coraggio di ammetterlo – bisognerà stringere le maglie ancor di più. Novità ...

