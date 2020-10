Nuovo Dpcm, brutte notizie per estetisti e parrucchieri: ecco cosa cambia (Di martedì 13 ottobre 2020) La paura avanza con il progredire dei contagi, e il Governo corre ai ripari, per evitare un altro Lockdown. Ma ci sono brutte notizie per i parrucchieri. Un nuova stretta riguarda, infatti, le attività commerciali ecco cosa cambia per ristoranti, parrucchieri, centri estetici, negozi e cerimonie. SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. ▪ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 ottobre 2020) La paura avanza con il progredire dei contagi, e il Governo corre ai ripari, per evitare un altro Lockdown. Ma ci sonoper i. Un nuova stretta riguarda, infatti, le attività commercialiper ristoranti,, centri estetici, negozi e cerimonie. SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori,e tatuatori) Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri,e tatuatori. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. ▪ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. ...

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - Giusepp84623364 : RT @mirkonicolino: Nel nuovo #Dpcm si parla della possibilità di fare sport di contatto per professionisti e dilettanti 'nel rispetto dei p… - ViolaFilippucci : RT @VeraDentro: Nuovo decreto i Conte #Dpcm -