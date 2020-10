Nuovo Dpcm anti Covid, ecco cosa cambia. Stop al calcetto con gli amici (Di martedì 13 ottobre 2020) Stop alle partite di calcetto amatoriali. Ma non ai tornei dilettantistici. ecco cosa prevederà il Nuovo Dpcm, per lo sport Negli ultimi giorni si è lavorato senza sosta al Nuovo Dpcm anti Covid, e dopo un confronto all’interno del governo e con le Regioni è arrivato il via libera del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute. Il Dpcm andrà a regolamentare le prossime settimane (forse mesi) della nostra vita, da ogni punto di vista: sociale, affettivo, lavorativo, ricreativo e sportivo, con limitazioni e sacrifici volti a scongiurare il rischio (catastrofico) di un Nuovo lockdown. E proprio lo sport, in questo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020)alle partite diamatoriali. Ma non ai tornei dilettstici.prevederà il, per lo sport Negli ultimi giorni si è lavorato senza sosta al, e dopo un confronto all’interno del governo e con le Regioni è arrivato il via libera del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute. Ilandrà a regolamentare le prossime settimane (forse mesi) della nostra vita, da ogni punto di vista: sociale, affettivo, lavorativo, ricreativo e sportivo, con limitazioni e sacrifici volti a scongiurare il rischio (catastrofico) di unlockdown. E proprio lo sport, in questo ...

