Nuovo DCPM ufficiale | ecco tutte le nuove restrizioni

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa e diverse speculazioni,finalmente giunto ilfirmato da Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza.quindi leregole anti-COVID da seguire. MOVIDA, FESTE E MASCHERINA – Innanzitutto i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 in poi non si … L'articolo

fanpage : ?? Firmato nella notte il nuovo #Dpcm Cosa prevedono le nuove misure e fino a quando sarà valido #13ottobre - ag_notizie : Valenza (Confcommercio): 'Non si può navigare a vista, il nuovo Dcpm alimenta incertezze' - wayanderlust : RT @HuertDeAuteuil: Si può aggirare il nuovo dcpm facendo tutto sui mezzi pubblici. Volete organizzare una cena con 7 persone? Mangiate su… - DenverCartoons : RT @HuertDeAuteuil: Si può aggirare il nuovo dcpm facendo tutto sui mezzi pubblici. Volete organizzare una cena con 7 persone? Mangiate su… - _Cchiara14 : RT @HuertDeAuteuil: Si può aggirare il nuovo dcpm facendo tutto sui mezzi pubblici. Volete organizzare una cena con 7 persone? Mangiate su… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DCPM

“Lo spettro della crisi economica continua ad aleggiare sul nostro settore. Occorre chiarezza e il nuovo Dcpm varato dal Governo invece alimenta nuove preoccupazioni e tanta, tantissima confusione. E’ ...sostanzialmente più che il Dpcm è il Dl che impone l'uso delle mascherine, la cosa che è più innovativa, per il resto, noi come Regioni non abbiamo avuto nulla da obiettare". (Il Giorno) Non possiamo ...