Numeri coronavirus 13 ottobre, cosa c'è di positivo e di negativo (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella giornata di ieri i nuovi contagi sono calati – rispecchiando una sostanziale diminuzione dei test effettuati – e oggi i Numeri coronavirus 13 ottobre vedono un exploit dei Numeri dei nuovi contagiati: arriviamo a quota 5.901 nuovi casi di coronavirus (corrispondenti a un aumento dei tamponi effettuati). Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 87.193. Alla conta dei morti si aggiungono oggi 41 decessi (dato che porta il totale da inizio pandemia a 36.246). I dimessi/guariti oggi sono 1.428. Aumentano di oltre 300 unità – 317, per la precisione – i ricoveri e sale di +62 il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. Il totale delle persone contagiate fino ad ora è 365.467.

Ultime Notizie dalla rete : Numeri coronavirus Coronavirus oggi, bollettino Covid 13 ottobre. 2 morti in Emilia Romagna, contagi stabili il Resto del Carlino CORONAVIRUS. IN CAMPANIA 635 POSITIVI, LEGGERA FLESSIONE.

Sono 635 le persone risultate positive al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore su ... Secondo quanto precisa l’Unità di crisi, infatti, il numero dei decessi è quello degli ultimi tre giorni ma ...

In Italia sono 365.467 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +5.901 rispetto a ieri quando erano stati +4.619 (+5.456 l’11 ottobre). Il ...

