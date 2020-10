“Nonnismo violento sull’allieva collega di corso” | imputati 8 dell’Aeronautica I vertici militari archiviarono | “Tradizione e goliardia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il fatto era (quasi) sotto gli occhi di tutti. Una cerimonia di festeggiamento, quasi un’iniziazione alla vita militare. Ma per la Procura di Latina, e per la stessa vittima di un rito qualificato come, ciò che è accaduto il 4 aprile 2018, non è altro che un “reato continuato di lesione personale, pluriaggravato”, commesso da otto persone. Si tratta dei sergenti, in forza al 70° Stormo dell’Aeronautica di Latina, per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio nell’inchiesta nata dalla denuncia presentata dalla veneziana Giulia Jasmine Schiff, l’allieva ufficiale che ha dovuto fare i conti con il nonnismo in caserma. Ma le gerarchie, in via amministrativa, hanno già assolto i sergenti, classificando l’episodio tra le goliardate tipiche della tradizione ...