Non può pagare il suo debito, il giudice glielo cancella: la storica sentenza a Prato (Di martedì 13 ottobre 2020) Una sentenza storica, quella arrivata in queste ore da Prato, dove un giudice della sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario ha cancellato di fatto 430 mila euro di debito che gravano sulle spalle di un cittadino. Salvandolo, così, dal peso di quella cifra che non era stato in grado di saldare. “Rilevato che l’indebitamento non è riconducibile – si legge nelle motivazioni – a negligenza del debitore, ma piuttosto alla sua volontà di sostenere la società, impiegandosi in prima persona al fine di garantire l’accesso al credito bancario, rilevato che non è stata riscontrata l’esistenza di atti di frode… Dichiara inagibili i crediti non soddisfatti”. Il protagonista di questa storia ... Leggi su ilparagone (Di martedì 13 ottobre 2020) Una, quella arrivata in queste ore da, dove undella sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario hato di fatto 430 mila euro diche gravano sulle spalle di un cittadino. Salvandolo, così, dal peso di quella cifra che non era stato in grado di saldare. “Rilevato che l’indebitamento non è riconducibile – si legge nelle motivazioni – a negligenza delre, ma piuttosto alla sua volontà di sostenere la società, impiegandosi in prima persona al fine di garantire l’accesso al credito bancario, rilevato che non è stata riscontrata l’esistenza di atti di frode… Dichiara inagibili i crediti non soddisfatti”. Il protagonista di questa storia ...

