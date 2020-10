Non è vero che il coronavirus ha risparmiato le celebrità

Leggi su facta.news

(Di martedì 13 ottobre 2020) Martedì 13 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato l’11 ottobre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene un’immagine con un testo in cui si legge: «2020 La pandemia più grossa della storia dell’umanità. Attori morti: zero. Politici morti: zero. Cantanti morti: zero. Atleti morti: zero. Scienziati morti: zero. Calciatori morti: zero. Cardinali morti: zero. Stranieri morti: zero. O il virus è intelligente o qualcosa non quadra. Cosa strana, nel frattempo sono scomparsi tutti i morti per infarto, ictus, leucemia, diabete, overdose, alcolismo, trombosi, embolia polmonare, cancro, infezioni ospedaliere, incidenti stradali, suicidi, omicidi. Ma non vi viene da farvi qualche domanda?». Si tratta di ...