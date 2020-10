Non è vero che il coronavirus ha risparmiato le celebrità (Di martedì 13 ottobre 2020) Martedì 13 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato l’11 ottobre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene un’immagine con un testo in cui si legge: «2020 La pandemia più grossa della storia dell’umanità. Attori morti: zero. Politici morti: zero. Cantanti morti: zero. Atleti morti: zero. Scienziati morti: zero. Calciatori morti: zero. Cardinali morti: zero. Stranieri morti: zero. O il virus è intelligente o qualcosa non quadra. Cosa strana, nel frattempo sono scomparsi tutti i morti per infarto, ictus, leucemia, diabete, overdose, alcolismo, trombosi, embolia polmonare, cancro, infezioni ospedaliere, incidenti stradali, suicidi, omicidi. Ma non vi viene da farvi qualche domanda?». Si tratta di ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 ottobre 2020) Martedì 13 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato l’11 ottobre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene un’immagine con un testo in cui si legge: «2020 La pandemia più grossa della storia dell’umanità. Attori morti: zero. Politici morti: zero. Cantanti morti: zero. Atleti morti: zero. Scienziati morti: zero. Calciatori morti: zero. Cardinali morti: zero. Stranieri morti: zero. O il virus è intelligente o qualcosa non quadra. Cosa strana, nel frattempo sono scomparsi tutti i morti per infarto, ictus, leucemia, diabete, overdose, alcolismo, trombosi, embolia polmonare, cancro, infezioni ospedaliere, incidenti stradali, suicidi, omicidi. Ma non vi viene da farvi qualche domanda?». Si tratta di ...

chetempochefa : “Uno può dire 'Ok mettiti la maschera, se ti metti la maschera le cose funzioneranno meglio.’ Invece la gente dice… - AngeloSantoro : - “A casa mia io faccio quel che voglio!” No, non è vero. A casa tua non spacci droga, non picchi tua moglie, non s… - FBiasin : +++ #Ronaldo positivo +++ È proprio vero, il virus non guarda in faccia a nessuno. - a_meluzzi : Meluzzi: non c’è vita senza libertà, robotizzazione dell’umano è vero orrore – Imola Oggi - intelsgabuz : @Fabio_DeBunker vero, non è solo un infame, è un maledetto che quasi sicuramente si gira dall'altra parte di fronte… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero A volte ritorna. Perché non è vero (come dice Trump) che chi guarisce dal coronavirus è protetto la Repubblica Coronavirus, Zaia “Organizzare la Dad per prevenire stop totali”

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Monitor Ultrawide: l'unica occasione del Prime Day

In occasione del Prime Day c'è una sola vera offerta sui monitor Widescreen: ecco quale, ecco il prezzo, ecco perché le altre non sono da considerare.

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.In occasione del Prime Day c'è una sola vera offerta sui monitor Widescreen: ecco quale, ecco il prezzo, ecco perché le altre non sono da considerare.