Nintendo porta Mario Kart nel mondo reale: una corsa a ostacoli tra le mura di casa con Home Circuit dal 16 ottobre per Nintendo Switch ‘Mario Kart’ diventa una pazza corsa a ostacoli tra le mura di ...

Doctor Who The Lonely Assassins, trailer: horror e suspence su Nintendo Switch e mobile

Sono in dirittura di arrivo molte novità per i videogiocatori appassionati di Doctor Who, con due nuovi titoli in arrivo nel 2021.

