Nina Moric denuncia Fabrizio Corona: “Somministra a Carlos psicofarmaci arbitrariamente e lo usa come merce di scambio per servizi fotografici” (Di martedì 13 ottobre 2020) La modella croata Nina Moric ha presentato una denuncia-querela nei confronti dell’ex marito ed ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che le avrebbe rivolto “ingiurie e minacce” e avrebbe messo in atto “comportamenti lesivi” della “salute” del figlio della coppia. Quest’ultimo, da poco maggiorenne, da agosto vive a casa del padre. Stando alla denuncia di Moric, assistita dall’avvocato Solange Marchignoli, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a “gravi costrizioni psicologiche” e utilizzato come “merce di scambio” per “video, servizi fotografici, presenze nei locali“. Anche la stessa modella avrebbe ricevuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) La modella croataha presentato una-querela nei confronti dell’ex marito ed ex re dei paparazziche le avrebbe rivolto “ingiurie e minacce” e avrebbe messo in atto “comportamenti lesivi” della “salute” del figlio della coppia. Quest’ultimo, da poco maggiorenne, da agosto vive a casa del padre. Stando alladi, assistita dall’avvocato Solange Marchignoli, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a “gravi costrizioni psicologiche” e utilizzatodi” per “video,fotografici, presenze nei locali“. Anche la stessa modella avrebbe ricevuto ...

