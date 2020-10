Nina Moric | audio pazzesco di Corona | “Vorrei ucciderti”

Leggi su solodonna

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nelle ultime oreha sconvolto il popolo del web pubblicando sul suo profilo social l’di una telefonata con il suo ex marito, Fabrizio. Le parole dell’uomo, però, sono da brividi! Ormai da tempo è chiaro che trae il suo ex marito Fabrizionon scorre buon sangue, diversamente da quello che l’ex re dei paparazzi vorrebbe far credere. Da mesi, infatti,Articolo completo:di: “Vorrei ucciderti” dal blog SoloDonna