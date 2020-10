Niente Recovery Fund fino alla prossima estate

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 ottobre 2020) Per vedere le prime risorse delbisognerà aspettare almenoa giugno 2021, se non oltre, visto che la prima emissione di bond non dovrebbe iniziare prima di quella data – scrive La Stampa. Anche se il Parlamento europeo e il Consiglio dovessero mettere fine agli scontri e raggiungessero in tempi record un accordo, in ogni caso i tempi di erogazione sarebbero lunghi. La Commissione europea sta stilando un calendario per raccogliere sui mercati i quasi 900 miliardi di euro necessari a finanziare le misure straordinarie per far frontecrisi. Ma per far partire la macchina del Next Generation Eu servono diversi passaggi. Non solo il via libera del Consiglio, ma anche la ratifica nei 27 parlamenti nazionali. Subito dopo, i governi presenteranno nel dettaglio i piani nazionali a Bruxelles, ...