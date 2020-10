Niente esame di Stato: laureati subito al lavoro (Di martedì 13 ottobre 2020) La necessità di avere medici in corsia in piena emergenza sanitaria aveva portato alla norma, prevista nel decreto “Cura Italia”, che consentiva ai neo laureati in medicina di entrare direttamente nel sistema sanitario nazionale. Senza il passaggio dell’esame di Stato. Presto, però – secondo quanto scrive Il Messaggero – altre categorie potrebbero essere esonerate dall’abilitazione: odontoiatri, farmacisti, veterinari e psicologi. Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi lo ha ripetuto più volte, anche in audizione alla Camera. E ora sarebbe intenzionato a portare la riforma sul tavolo del consiglio dei ministri entro fine ottobre. Il testo di riforma è Stato esaminato ieri durante il pre-consiglio. Di fatto, non si tratterebbe di eliminare ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 ottobre 2020) La necessità di avere medici in corsia in piena emergenza sanitaria aveva portato alla norma, prevista nel decreto “Cura Italia”, che consentiva ai neoin medicina di entrare direttamente nel sistema sanitario nazionale. Senza il passaggio dell’di. Presto, però – secondo quanto scrive Il Messaggero – altre categorie potrebbero essere esonerate dall’abilitazione: odontoiatri, farmacisti, veterinari e psicologi. Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi lo ha ripetuto più volte, anche in audizione alla Camera. E ora sarebbe intenzionato a portare la riforma sul tavolo del consiglio dei ministri entro fine ottobre. Il testo di riforma èesaminato ieri durante il pre-consiglio. Di fatto, non si tratterebbe di eliminare ...

Saekochin : @harinezumi4b Per me è stato un incubo visto che l'esame l'ho preparato proprio con lui, poi non ci posso fare nien… - _B0l4_ : RT @biecoilluminist: @AlfonsoFuggetta Mia madre mi chiese che esame stessi preparando. Algoritmi e principi dell'informatica. Che cosa comp… - Linkiesta : ++ Niente esame di Stato: laureati subito al lavoro ++ - Cresselia1 : RT @biecoilluminist: @AlfonsoFuggetta Mia madre mi chiese che esame stessi preparando. Algoritmi e principi dell'informatica. Che cosa comp… - _ribhes : @itshsmedicine Ho un esame di microbiologia medica da dare e niente va così ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Niente esame Niente esame di Stato: laureati subito al lavoro Linkiesta.it Casa in comodato al figlio: cosa accade se si separa?

Se la casa coniugale è stata ricevuta in comodato dai genitori di uno dei coniugi, la separazione non legittima di per sé la restituzione al proprietario ...

Esami, terapie intensive, pediatri: è in ritardo la prima linea della cura

Niente di male per ora: con 452 pazienti ricoverati per Covid, nelle rianimazioni del Paese risulta occupato meno del 7% dei posti. Ma con l’epidemia che macina 20 o 30 nuovi casi gravi al giorno, il ...

Se la casa coniugale è stata ricevuta in comodato dai genitori di uno dei coniugi, la separazione non legittima di per sé la restituzione al proprietario ...Niente di male per ora: con 452 pazienti ricoverati per Covid, nelle rianimazioni del Paese risulta occupato meno del 7% dei posti. Ma con l’epidemia che macina 20 o 30 nuovi casi gravi al giorno, il ...