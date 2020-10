New Orleans, prete sorpreso a fare sesso sull’altare con due attrici porno (Di martedì 13 ottobre 2020) Un sacerdote è stato arrestato a New Orleans, nello stato della Lousiana, per aver fatto sesso sull’altare di una chiesa con due attrici porno: Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. Lo scandalo ha portato all’arresto del prete, Travis Clark, 37 anni, e delle due donne per atti osceni in luogo pubblico. A sorprendere i tre in flagrante è stata una fedele, la quale, notando le luci accese ad un orario insolito, è entrata nell’edificio, non immaginando mai quello che le si sarebbe presentato davanti ai suoi occhi. La testimone ha così chiamato subito la polizia che ha arrestato il sacerdote. L’altare incriminato è stato rimosso dalla chiesa e sostituito da uno nuovo, benedetto durante una cerimonia celebrata dall’arcivescovo locale. ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Un sacerdote è stato arrestato a New, nello stato della Lousiana, per aver fattosull’altare di una chiesa con due: Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. Lo scandalo ha portato all’arresto del, Travis Clark, 37 anni, e delle due donne per atti osceni in luogo pubblico. A sorprendere i tre in flagrante è stata una fedele, la quale, notando le luci accese ad un orario insolito, è entrata nell’edificio, non immaginando mai quello che le si sarebbe presentato davanti ai suoi occhi. La testimone ha così chiamato subito la polizia che ha arrestato il sacerdote. L’altare incriminato è stato rimosso dalla chiesa e sostituito da uno nuovo, benedetto durante una cerimonia celebrata dall’arcivescovo locale. ...

fascinodelmale : RT @ValeDomenici: Ho appena letto che c'è una zona, nella città di New Orleans, dove non si possono prendere taxi a tarda notte. Non è una… - eltankerjuve : RT @Aleamoruso99: La mia sequenza preferita di questa stagione, passata forse un po' sotto traccia. LeBron James silenzia con una tripla d… - GiorgioGargini : RT @Aleamoruso99: La mia sequenza preferita di questa stagione, passata forse un po' sotto traccia. LeBron James silenzia con una tripla d… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #NewOrleans vince, #Cleveland da favola. E #Garoppolo finisce in panchina #NFL - Jeg222 : RT @Aleamoruso99: La mia sequenza preferita di questa stagione, passata forse un po' sotto traccia. LeBron James silenzia con una tripla d… -

Ultime Notizie dalla rete : New Orleans New Orleans vince, Cleveland da favola. E Garoppolo finisce in panchina La Gazzetta dello Sport Monday Night NFL: vittoria Saints in rimonta

Spettacolo nel Monday Night NFL. I Saints si sono imposti sui Chargers (30-27 all’overtime) al termine di una grande rimonta firmata Brees. Il QB ha trascinato New Orleans alla vittoria, rimontando 17 ...

Chi erano gli elegantissimi "cigni" muse di Truman Capote

L'autore Truman Capote per primo coniò il termine swans, "cigni", per descrivere le bellissime, elegantissime, ricchissime e sofisticatissime donne dell'alta società americana e internazionale che neg ...

Spettacolo nel Monday Night NFL. I Saints si sono imposti sui Chargers (30-27 all’overtime) al termine di una grande rimonta firmata Brees. Il QB ha trascinato New Orleans alla vittoria, rimontando 17 ...L'autore Truman Capote per primo coniò il termine swans, "cigni", per descrivere le bellissime, elegantissime, ricchissime e sofisticatissime donne dell'alta società americana e internazionale che neg ...