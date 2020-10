Nel M5S si litiga sulla Raggi. La rivale Lombardi ironizza: ineluttabile come la morte (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ipotesi di un Raggi bis continua a creare fibrillazioni nel M5S. Lunedì sera si è tenuta la video-call con attivisti e ‘portavoce’ romani del Movimento per fare il punto sul futuro del Movimento 5 Stelle capitolino e in particolare sulla decisione sindaca Virginia Raggi di correre per un altro mandato. Di Battista: la Raggi non è negoziabile Tra i partecipanti, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e l’ex deputato Alessandro Di Battista, che ha blindato la ricandidatura dell’attuale sindaca: “Virginia per me non è negoziabile”, ha scandito ‘Dibba’. L’ironia di Lombardi: Raggi ineluttabile come Thanos Parole che oggi scatenano l’ironia della storica ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ipotesi di unbis continua a creare fibrillazioni nel M5S. Lunedì sera si è tenuta la video-call con attivisti e ‘portavoce’ romani del Movimento per fare il punto sul futuro del Movimento 5 Stelle capitolino e in particolaredecisione sindaca Virginiadi correre per un altro mandato. Di Battista: lanon è negoziabile Tra i partecipanti, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e l’ex deputato Alessandro Di Battista, che ha blindato la ricandidatura dell’attuale sindaca: “Virginia per me non è negoziabile”, ha scandito ‘Dibba’. L’ironia diThanos Parole che oggi scatenano l’ironia della storica ...

ignaziocorrao : Se si crede davvero nel m5s e nelle battaglie di legalità portate avanti nella Roma saccheggiata per decenni da cdx… - MaxSalini : Renzi commise un errore storico nel 2015, quando non puntò piedi in Consiglio europeo e non ottenne per l’Italia ci… - FratellidItalia : Alla Camera sinistra e M5S non riescono a garantire il numero legale nel voto sulla risoluzione sulle misure di con… - SecolodItalia1 : Nel M5S si litiga sulla Raggi. La rivale Lombardi ironizza: ineluttabile come la morte - albo_interista : BREICCNIUSS: La #Appendino, sindaca M5S, non si ricandiderà nel 2021. La reazione dei Torinesi: -