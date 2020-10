Nel lockdown la natura si è ripresa i suoi spazi Ma non ci sono solo buone notizie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tutti coloro che amano lanon posnon avere apprezzato quello che sembrava almeno uno degli aspetti positivi del: il fatto che si vedessero in giro più animali, o che il verde si prendesseche prima gli erano preclusi. Era lache avanzava a causa del ritirarsi dell’uomo (fenomeno definito dagli esperti significativamente “antropausa”, proprio ad indicare la subitanea assenza/riduzione che si è verificata a livello globale della pressione antropica). In Piemonte, dove abito, circolavano fotografie sorprendenti, come quella famigliola di anatre con i piccoli in pieno centro, oppure quel lupo su un terrazzo a piano terra in montagna, o quegli stambecchi che passeggiavano sull’asfalto. Del resto, gli studiosi hanno effettivamente ...