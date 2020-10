Negativo. Come il tampone di Trump, che riparte dai bagni di folla: "Vado a vincere" (Di martedì 13 ottobre 2020) “Grande raduno in Florida stasera. Grande folla, molto entusiasmo (si vincono le elezioni con l’entusiasmo). Sono appena tornato”. Lo ha twittato il presidente americano, Donald Trump, al suo rientro dal comizio di Sanford, in Florida. Stasera si ripete, “in Pennsylvania con un’altra grande folla”. “Stiamo vincendo. L’economia sta cominciando a crescere. Buon tempismo!!!”, ha scritto il capo della Casa Bianca.A chi dubita del suo reale stato di salute, Trump mostra la sua forza. Al suo primo comizio dopo il Covid, a Sanford, una trentina di chilometri a nord di Orlando, manda in delirio i sostenitori, accorsi più numerosi ed adoranti che mai. “Mi sento forte”, assicura il tycoon, ribadendo di essere immune al punto tale da poter scendere tra la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) “Grande raduno in Florida stasera. Grande, molto entusiasmo (si vincono le elezioni con l’entusiasmo). Sono appena tornato”. Lo ha twittato il presidente americano, Donald, al suo rientro dal comizio di Sanford, in Florida. Stasera si ripete, “in Pennsylvania con un’altra grande”. “Stiamo vincendo. L’economia sta cominciando a crescere. Buon tempismo!!!”, ha scritto il capo della Casa Bianca.A chi dubita del suo reale stato di salute,mostra la sua forza. Al suo primo comizio dopo il Covid, a Sanford, una trentina di chilometri a nord di Orlando, manda in delirio i sostenitori, accorsi più numerosi ed adoranti che mai. “Mi sento forte”, assicura il tycoon, ribadendo di essere immune al punto tale da poter scendere tra la ...

Poco prima, il medico della Casa Bianca, Sean Conley, aveva fatto sapere che il presidente è risultato negativo al tampone ... stata la replica indiretta del presidente che ha ricordato come i ...

Trodica, giocatori tutti negativi Stop quarantena per la squadra

"Siamo risultati tutti negativi ai tamponi, dopo che nei giorni scorsi il nostro ... Ora siamo tornati alla vita di sempre, così come i dirigenti: anche loro si sono sottoposti al tampone". E il ...

