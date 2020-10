NBA, Giro d’Italia, calcio: le bolle anti-Covid non funzionano per tutti (Di martedì 13 ottobre 2020) La gestione della NBA, la problematica del Giro d’Italia e le difficoltà del calcio: le bolle anti-Covid tengono banco nel mondo dello sport Non c’è dubbio che il tema centrale dello sport a livello planetario sia legato alla gestione e all’organizzazione delle famose bolle anti-Covid. Una cosa va detta, per sgomberare subito il campo: senza bolle, lo sport professionistico non potrebbe andare avanti. O meglio, lo potrebbe fare ma con la certezza di non poter avere uno svolgimento regolare e il mondo del calcio se ne sta accorgendo giorno dopo giorno. La notizia del giorno è stata l’esplosione della bolla al Giro d’Italia, una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) La gestione della NBA, la problematica deld’Italia e le difficoltà del: letengono banco nel mondo dello sport Non c’è dubbio che il tema centrale dello sport a livello planetario sia legato alla gestione e all’organizzazione delle famose. Una cosa va detta, per sgomberare subito il campo: senza, lo sport professionistico non potrebbe andare av. O meglio, lo potrebbe fare ma con la certezza di non poter avere uno svolgimento regolare e il mondo delse ne sta accorgendo giorno dopo giorno. La notizia del giorno è stata l’esplosione della bolla ald’Italia, una ...

