Nazionale | rientra l’allarme Covid per El Shaarawy | negativo il secondo tampone

(Di martedì 13 ottobre 2020) Alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Olanda,l’allarmeper il calciatore dellaStephan El. A un primo, effettuato al controllo all’arrivo degli azzurri a Bergamo, era risultato lievemente positivo ma iltest ha dato esito. Si è trattato quindi, come sperava il professor Andrea Ferretti, responsabile dell’area medica, di un falso positivo, vista la “carica virale bassa” e l’esitodeltest e anche del resto del gruppo squadra. Il ct Roberto Mancini aveva comunque rasserenato l’ambiente. “Abbiamo vissuto una giornata normale, non è cambiato assolutamente niente – ha evidenziato ...

La nazionale italiana di calcio può tirare un sospiro di sollievo. E' infatti rientrato l'allarme coronavirus scattato alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Olanda per una lieve ...