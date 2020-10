Nazionale italiana, due casi sospetti anche nel gruppo di Mancini (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo i diversi casi dell’Italia Under 21, si sono registrati due casi sospetti anche nella Nazionale maggiore. Adesso tutta la squadra e lo staff tecnico si sono dovuti sottoporre ad un nuovo giro di tamponi. Per questo motivo la conferenza stampa del ct Mancini alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Olanda è stata posticipata. Sono in corso le verifiche, attesi sviluppi a breve.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo i diversidell’Italia Under 21, si sono registrati duenellamaggiore. Adesso tutta la squadra e lo staff tecnico si sono dovuti sottoporre ad un nuovo giro di tamponi. Per questo motivo la conferenza stampa del ctalla vigilia della sfida di Nations League contro l’Olanda è stata posticipata. Sono in corso le verifiche, attesi sviluppi a breve.L'articolo CalcioWeb.

