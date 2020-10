Nazionale | incerti due tamponi di calciatori Rinviata la conferenza di Mancini

rosatoeu : Nazionale, due tamponi incerti tra gli azzurri: posticipata la conferenza di Mancini. A Bergamo alla vigilia della… - maurizioagazzi : ci mancano pure gli incerti... Nazionale, per due azzurri tamponi incerti -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale incerti

la Repubblica

Ci sarebbero due tamponi dall'esito incerto tra gli azzurri ... perché l'impatto di De Boer sulla panchina della Nazionale, dopo Ronald Koeman e il breve interregno di Lodeweges, non è stato ...Fase confusa ed incerta, corsa contro il tempo per aiutare l'AST di Terni. Si chiede l'urgente intervento di istituzioni e forze politiche ...