Nazionale | El Shaarawy negativo al tampone di controllo per il Coronavirus

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: El Shaarawy positivo al #coronavirus in Nazionale (specificato che sia a bassa carica, potrebbe tratta… - DiMarzio : #Nazionale, #ElShaarawy risultato negativo al secondo tampone - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? Stephan El Shaarawy, negativo al tampone di controllo Il primo era risultato debolmente posit… - sandrobocchio : Alle 19.30 il professor Ferretti, medico della Nazionale, comunica che c'è un solo positivo ed è El Shaarawy 'ma è… - eleitaliana : RT @SkySport: Nazionale: El Shaarawy positivo a primo tampone, negativo a quello di controllo -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Shaarawy

Il successivo test sierologico sul sangue dell'ex giallorosso ha dato esito negativo per cui adesso resta in isolamento in attesa del risultato del secondo tampone. Domani l'Italia ospita a Bergamo l' ...'La formazione? Dopo i tamponi...' ha scherzato il ct BERGAMO (ITALPRESS) - 'La formazione? Dopo i tamponi...'. Alla vigilia della sfida di ...