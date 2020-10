Nazionale | comunicato il nome del calciatore positivo al Coronavirus

(Di martedì 13 ottobre 2020) Si è verificato un casoalper laitaliana. Lo ha annunciato il medico della, Andrea Ferretti, alla vigilia della partita con l’Olanda. Si tratta di Stephan El Shaarawy, “Il tampone è a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso. Tutti hanno eseguito i tamponi e il giocatore stesso ha fatto anche il sierologico che è risultato negativo. Avevamo rinviato l’allenamento perché l’agenzia ci aveva detto che il risultato della squadra sarebbe arrivato prima, invece c’è stato un ritardo. Per questo, in attesa del risultato del tampone, l’allenamento sarà col distanziamento previsto dal protocollo Uefa”.L'articolo CalcioWeb.

