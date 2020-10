Nations League, San Marino e il pareggio d’oro: un punto dopo 40 ko e prima porta inviolata esterna (Di martedì 13 ottobre 2020) Ricordate questo nome: Elia Benedettini. Si tratta del portiere del San Marino e oggi nel match di Nations League 2020/2021 contro il Liechtenstein ha siglato una piccola pagina di storia per la sua piccola Nazionale. dopo quaranta sconfitte consecutive, il San Marino torna a fare punti con uno 0-0 a porta inviolata che rappresenta infatti anche un piccolo record. San Marino non aveva infatti mai tenuto la porta inviolata in una partita esterna. La Nations League – e la Lega D – serve anche a questo. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ricordate questo nome: Elia Benedettini. Si tratta del portiere del Sane oggi nel match di2020/2021 contro il Liechtenstein ha siglato una piccola pagina di storia per la sua piccola Nazionale.quaranta sconfitte consecutive, il Santorna a fare punti con uno 0-0 ache rappresenta infatti anche un piccolo record. Sannon aveva infatti mai tenuto lain una partita. La– e la Lega D – serve anche a questo.

Ultime Notizie dalla rete : Nations League De Boer: "Stavolta il gioco lo controlliamo noi". De Vrij: "Al derby penso da giovedì" La Gazzetta dello Sport Nations League D2, San Marino pareggia 0-0 in Liechtenstein

Nations League: colpo Ucraina che batte la Spagna. Germania-Svizzera 3-3, Gnabry fa gol di tacco

Gol e spettacolo nella notte di Nations League in cui a brillare è stata soprattutto la gara tra Germania e Svizzera terminata con un pirotecnico 3-3. In casa dei tedeschi, gli svizzeri hanno messo in ...

