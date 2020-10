Nations League: la Germania rimonta la Svizzera, a segno anche Freuler. Vittoria Ucraina contro la Spagna (Di martedì 13 ottobre 2020) È cominciata oggi la quarta giornata di Nations League. rimonta della Germania sulla Svizzera: dopo essere andati sotto per 2-0 (gol del raddoppio dell’atalantino Freuler), gli uomini di Low pareggiano con Werner e Havertz. Gli elvetici passano di nuovo in vantaggio, con la doppietta di Gavranovic, ma Gnabry rimette le cose a posto. Importante Vittoria per l’Ucraina contro la Spagna. Bene anche le Isole Faroe, Malta e Lussemburgo. Questi i risultati e i marcatori di stasera, e le classifiche aggiornate Lega A Germania-Svizzera 3-3 (5′ Gavranovic, 26′ Freuler, 28′ Werner, 55′ Havertz, 57′ Gavranovic, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) È cominciata oggi la quarta giornata didellasulla: dopo essere andati sotto per 2-0 (gol del raddoppio dell’atalantino), gli uomini di Low pareggiano con Werner e Havertz. Gli elvetici passano di nuovo in vantaggio, con la doppietta di Gavranovic, ma Gnabry rimette le cose a posto. Importanteper l’la. Benele Isole Faroe, Malta e Lussemburgo. Questi i risultati e i marcatori di stasera, e le classifiche aggiornate Lega A3-3 (5′ Gavranovic, 26′, 28′ Werner, 55′ Havertz, 57′ Gavranovic, ...

ZZiliani : #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno;… - pietroraffa : Con la positività di #Ronaldo al Coronavirus, la Nations League si conferma la competizione più inutile e dannosa della storia del calcio - MomentiCalcio : #NationsLeague, spettacolare 3-3 tra #Germania e #Svizzera: la #Spagna cade in #Ucraina - skillandbet : ???? #Pronostici Italia - Olanda ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Depo… - Mkmemo19 : RT @ZZiliani: #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno; Ceferin qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League De Boer: "Stavolta il gioco lo controlliamo noi". De Vrij: "Al derby penso da giovedì" La Gazzetta dello Sport Juventus, non solo Cristiano Ronaldo: anche Zauli positivo al Covid-19, U23 in isolamento

che lo costringerà a saltare la prossima partita di Nations League contro la Svezia): anche Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Under-23, ha contratto il Coronavirus, come emerso dal tampone al ...

Nations League: colpo Ucraina che batte la Spagna. Germania-Svizzera 3-3, Gnabry fa gol di tacco

Nel gruppo 4 di Nations League a festeggiare è l’Ucraina che batte la Spagna a Kiev e si porta a 6 punti in classifica a solo una lunghezza ...

che lo costringerà a saltare la prossima partita di Nations League contro la Svezia): anche Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Under-23, ha contratto il Coronavirus, come emerso dal tampone al ...Nel gruppo 4 di Nations League a festeggiare è l’Ucraina che batte la Spagna a Kiev e si porta a 6 punti in classifica a solo una lunghezza ...