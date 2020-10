Nations League, Italia-Paesi Bassi: in tribuna a Bergamo sindaci e sanitari (Di martedì 13 ottobre 2020) La Nazionale Italiana si prepara ad affrontare i Paesi Bassi a Bergamo nella quarta giornata di Nations League. Sugli spalti, tra i 1000 spettatori, ci sarà una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 sindaci della Provincia, un’iniziativa per rappresentare la popolazione di un territorio simbolo della pandemia Covid-19. La curva Nord, infatti, sarà allestita con un grande tricolore. “Giocare mercoledì sera nella città orobica rappresenta per noi una testimonianza dell’attenzione che tutto il mondo del calcio ha avuto e continua a manifestare per i cittadini della provincia di Bergamo e per le sofferenze inflitte loro dal Coronavirus. L’avremmo voluto ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) La Nazionalena si prepara ad affrontare inella quarta giornata di. Sugli spalti, tra i 1000 spettatori, ci sarà una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243della Provincia, un’iniziativa per rappresentare la popolazione di un territorio simbolo della pandemia Covid-19. La curva Nord, infatti, sarà allestita con un grande tricolore. “Giocare mercoledì sera nella città orobica rappresenta per noi una testimonianza dell’attenzione che tutto il mondo del calcio ha avuto e continua a manifestare per i cittadini della provincia die per le sofferenze inflitte loro dal Coronavirus. L’avremmo voluto ...

SkySport : Svezia-Portogallo, Kulusevski: 'Se Ronaldo è in giornata, è impossibile fermarlo' - DiegoNews5 : Conferenza stampa di Mancini post Polonia-Italia | Nations League - sportface2016 : #NationsLeague, #ItaliaPaesiBassi: a Bergamo la curva Nord allestita con un grande tricolore per le vittime del… - tuttonapoli : Wenger suggerisce: 'Sbarazziamoci della Nations League, Mondiali ed Europei ogni 2 anni' - Sport_Mediaset : #NationsLeague, #GermaniaSvizzera oggi alle 20.45 in esclusiva sul Canale 20 e sito/app #SportMediaset. -