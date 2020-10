Natalia Paragoni: la fidanzata di Andrea Zelletta osa sui social – FOTO (Di martedì 13 ottobre 2020) La ragazza di Andrea Zelletta Natalia Paragoni, ha pubblicato una FOTO sui social in cui ha osato con il suo outfit Natalia Paragoni (Instagram) Prima della puntata del Grande Fratello… Questo articolo Natalia Paragoni: la fidanzata di Andrea Zelletta osa sui social – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 ottobre 2020) La ragazza di, ha pubblicato unasuiin cui ha osato con il suo outfit(Instagram) Prima della puntata del Grande Fratello… Questo articolo: ladiosa suiè stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

Mauromontaa : ma la signora Natalia Paragoni-Comodino, sa che il suo fidanzato tipo non se lo caga nessuno qui fuori o è ancora n… - kkkpalle : RT @mrcprovacitu: Natalia Paragoni dovrà bere bibitoni per i prossimi sette anni per i debiti contratti per comprare i voti di Zelletta #gf… - mrcprovacitu : Natalia Paragoni dovrà bere bibitoni per i prossimi sette anni per i debiti contratti per comprare i voti di Zelletta #gfvip - lovegoodlight : chissa natalia paragoni quanto ha pagato per truccare questo televoto #GFVIP - _Anahys_ : La Natalia Paragoni che ha evidentemente comprato call center!!! Com è possibile?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni Natalia Paragoni, prende le difese di Andrea: "Si comporta dentro la Casa come farebbe fuori" DailyNews 24 Grande Fratello: la Pepe fa infuriare due "Vipponi"

L’ultimo appuntamento con il GF Vip è partito un po’ in sordina. La prima ora e mezza di diretta è stata decisamente soporifera, poi ci ha pensato Franceska Pepe a riportare un po’ di brio. L’ex “Vipp ...

Grande Fratello VIP 5, Natalia Paragoni sbotta: “Andrea Zelletta non è un comodino nella casa”

La fidanzata del concorrente interviene su Instagram e prende le sue difese contro chi pensa che Andrea abbia poco carattere.

L’ultimo appuntamento con il GF Vip è partito un po’ in sordina. La prima ora e mezza di diretta è stata decisamente soporifera, poi ci ha pensato Franceska Pepe a riportare un po’ di brio. L’ex “Vipp ...La fidanzata del concorrente interviene su Instagram e prende le sue difese contro chi pensa che Andrea abbia poco carattere.