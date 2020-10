Narges Mohammadi libera: Teheran ha rilasciato l’attivista politica in gravi condizioni di salute (Di martedì 13 ottobre 2020) Narges Mohammadi, giornalista, attivista, 48 anni, madre di due figli, era in prigione dal 2015. Al momento dell’arresto era impegnata nel richiedere la sospensione della pena di morte. L’ultima prigionia segue una lunga serie di altri arresti iniziati nel 1998 per l’impegno nella difesa dei diritti umani, le denunce di torture e arresti politici, l’affiancamento ad associazioni, all’Onu e altri attivisti politici. Nei mesi scorsi, Narges Mohammadi ha contratto il nuovo coronavirus, la scarcerazione è avvenuta con uno stato di salute molto grave. Ha richiesto lei stessa il rilascio provvisorio per curarsi e la libertà per tutti i prigionieri. Anche l’Onu con l’Alto Commissario Bachelet ha richiesto con urgenza a Teharan la ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020), giornalista, attivista, 48 anni, madre di due figli, era in prigione dal 2015. Al momento dell’arresto era impegnata nel richiedere la sospensione della pena di morte. L’ultima prigionia segue una lunga serie di altri arresti iniziati nel 1998 per l’impegno nella difesa dei diritti umani, le denunce di torture e arresti politici, l’affiancamento ad associazioni, all’Onu e altri attivisti politici. Nei mesi scorsi,ha contratto il nuovo coronavirus, la scarcerazione è avvenuta con uno stato dimolto grave. Ha richiesto lei stessa il rilascio provvisorio per curarsi e la libertà per tutti i prigionieri. Anche l’Onu con l’Alto Commissario Bachelet ha richiesto con urgenza a Teharan la ...

