Napoli, seduta mattutina: terapie e lavoro in campo per Insigne (Di martedì 13 ottobre 2020) seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. La squadra, sul campo 2, ha svolto riscaldamento in avvio di sessione e di seguito lavoro sulla velocità. Successivamente seduta tattica per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni al tiro. terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020)per ilal centro sportivo di Castel Volturno. La squadra, sul2, ha svolto riscaldamento in avvio di sessione e di seguitosulla velocità. Successivamentetattica per reparti. Chiusura con partitina aridotto ed esercitazioni al tiro., palestra esulper. L'articolo ilsta.

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SSC Napoli: “Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne”: SS… - napolista : Napoli, seduta mattutina: terapie e lavoro in campo per Insigne Gli azzurri continuano con gli allenamenti. La sess… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Il #Napoli ha svolto riscaldamento in avvio di sessione e di seguito lavoro sulla velocità. Successivamente seduta ta… - SimoneGuadagnoo : Il #Napoli ha svolto riscaldamento in avvio di sessione e di seguito lavoro sulla velocità. Successivamente seduta… - ilnapolionline : Castel Volturno - Seduta mattutina: Palestra e campo per Insigne - -