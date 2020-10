“Napoli poco professionale” | l’attaccante sbotta dopo l’esclusione

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) Arkadiusz Milik è un separato in casa Napoli, gli ultimi giorni di calciomercato sono stati caldissimi con la trattativa sfumata con la Juventus. Il calciatore non è stato inserito nella lista e non può essere convocato, adesso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista a Sportowefakty.pl. “Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le cose, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle squadre che mi hanno cercato ma la verità è che per alcune proposte io avevo dato il via libera ma le squadre in questione non hanno trovato l’accordo con il ...