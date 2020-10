Napoli, odissea tra due ospedali: paziente covid morto nel triage. Aperta inchiesta (Di martedì 13 ottobre 2020) La magistratura di Napoli ha aperto un’inchiesta sul caso del paziente covid di 70 anni morto nel triage dell’ospedale Cotugno. Il pool reati colposi della Procura partenopea, coordinato dal procuratore aggiunto Simone Di Monte, sta procedendo all’acquisizione dei referti medici, dei nastri di comunicazioni e delle cartelle cliniche. Napoli, morto nel triage del Cotugno: Aperta … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) La magistratura diha aperto un’sul caso deldi 70 annineldell’ospedale Cotugno. Il pool reati colposi della Procura partenopea, coordinato dal procuratore aggiunto Simone Di Monte, sta procedendo all’acquisizione dei referti medici, dei nastri di comunicazioni e delle cartelle cliniche.neldel Cotugno:… L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Le registrazioni del 118, i primi referti medici, le cartelle cliniche. Ma anche il numero dei posti disponibili al Pellegrini e al Cotugno e - per non tralasciare niente - quelli che tra sabato ...

Coronavirus, 70enne muore all'accettazione."Non c'erano posti in ospedale" Cotugno di Napoli, costa la vita ad un uomo gravemente malato la carenza di letti. L'odissea del paziente si è conclusa nel p ...

