Napoli, Milik non ci sta: “Fuori da liste Serie A e Champions? Scoperto dai media…” (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel corso di una lunga intervista rilasciata in patria Arek Milik, attaccante del Napoli in rotta col club, ha parlato della sua esclusione da tutte le liste di questa stagione. Il centravanti polacco, al momento, risulta praticamente fuori dalla rosa dei giocatori di Gattuso.Milik: "Fuori dalle liste? Scoperto dai media"caption id="attachment 781651" align="alignnone" width="428" Milik, Getty Images/caption"Io fuori dalle liste di Serie A e Champions del Napoli? L'ho Scoperto dai giornali, ma mi aspettavo una scelta del genere. Però la mancanza di comunicazione non è del tutto professionale", ha detto Milik. "Sono stato capocannoniere negli ultimi due ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel corso di una lunga intervista rilasciata in patria Arek, attaccante delin rotta col club, ha parlato della sua esclusione da tutte ledi questa stagione. Il centravanti polacco, al momento, risulta praticamente fuori dalla rosa dei giocatori di Gattuso.: "Fuori dalledai media"caption id="attachment 781651" align="alignnone" width="428", Getty Images/caption"Io fuori dallediA edel? L'hodai giornali, ma mi aspettavo una scelta del genere. Però la mancanza di comunicazione non è del tutto professionale", ha detto. "Sono stato capocannoniere negli ultimi due ...

DiMarzio : La #Juventus, le visite con la #Roma, il rapporto con il #Napoli: #Milik dice tutto - marcoconterio : ?? #Milik attacca il #Napoli dalla ???? 'Ho saputo dell'esclusione dalle liste dai media. Comunicazione del club non p… - Sport_Mediaset : #Napoli, #Milik: 'Volevo una separazione in serenità, non sono stato trattato bene'. Il polacco rompe il silenzio:… - Notiziedi_it : Calcio: Milik: “Amo il Napoli ma non sono stato trattato bene” - MilanLiveIT : #Milik si sfoga contro il #Napoli ?? Che occasione di #calciomercato nel 2021?? -