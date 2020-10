Napoli, Grassani «Se la squadra fosse partita per Torino, avrebbe violato la legge» (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Napoli avrebbe violato la legge partendo per Torino, è la posizione espressa dall’avvocato del Napoli Mattia Grassani. Le sue parole. L’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha parlato con Repubblica alla vigilia della decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. Queste le sue parole. PENALIZZAZIONE – «È una sanzione accessoria che può essere inflitta solo se il giudice ritenga che il Napoli abbia rinunciato alla gara. Diversamente, qualora ritenesse che il viaggio non sia avvenuto per effetto del provvedimento dell’Asl, non potrebbe essere inflitta neanche la penalizzazione». LA SITUAZIONE – «La Procura ha compiuto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Illapartendo per, è la posizione espressa dall’avvocato delMattia. Le sue parole. L’avvocato delMattiaha parlato con Repubblica alla vigilia della decisione del Giudice Sportivo su Juventus-. Queste le sue parole. PENALIZZAZIONE – «È una sanzione accessoria che può essere inflitta solo se il giudice ritenga che ilabbia rinunciato alla gara. Diversamente, qualora ritenesse che il viaggio non sia avvenuto per effetto del provvedimento dell’Asl, non potrebbe essere inflitta neanche la penalizzazione». LA SITUAZIONE – «La Procura ha compiuto ...

