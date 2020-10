Napoli, fine dell’isolamento fiduciario: «Tutti a casa!» (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Napoli ha interrotto l’isolamento fiduciario su comunicazione dell’Asl di Caserta, a seguito della positività al Coronavirus di Zielinski ed Elmas Il Napoli ha interrotto l’isolamento fiduciario su comunicazione dell’Asl di Caserta, a seguito della positività al Coronavirus di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. «La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna Tutti a casa!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilha interrotto l’isolamentosu comunicazione dell’Asl di Caserta, a seguito della positività al Coronavirus di Zielinski ed Elmas Ilha interrotto l’isolamentosu comunicazione dell’Asl di Caserta, a seguito della positività al Coronavirus di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. «La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato ladell’isolamentodel gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna». Leggi su Calcionews24.com

fattoquotidiano : Juve-Napoli, la farsa che mette fine alla serie A: tutti i colpevoli. Protocolli e deroghe, perché il campionato di… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Decretata la fine dell'isolamento per il Napoli A seguito di tutti i tamponi negativi alla squad… - WestonMcDanny : E Napoli 1 e 2 che fine hanno fatto? - coldblackarrow : RT @GhostJR__: Non conosco il perché, ma @coldblackarrow mi vuole come compagno nella sua PRIMISSIMA LIVE. Vedrete finalmente la capitana,… - GhostJR__ : Non conosco il perché, ma @coldblackarrow mi vuole come compagno nella sua PRIMISSIMA LIVE. Vedrete finalmente la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fine Napoli, fine dell'isolamento fiduciario: l'ASL di Caserta dà il via libera dopo l'ultimo tampone TUTTO mercato WEB Napoli, termina l’isolamento: i giocatori possono tornare a casa

“La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il ...

Napoli, è terminato l’isolamento a Castel Volturno: i calciatori tutti a casa

Con un tweet il Napoli ha annunciato che il gruppo squadra ha terminato ... sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento ...

“La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il ...Con un tweet il Napoli ha annunciato che il gruppo squadra ha terminato ... sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento ...