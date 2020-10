Napoli e provincia: Covid-19 truffa sui tamponi. Oltre 10mila kit sequestrati (Di martedì 13 ottobre 2020) Napoli e provincia: Covid-19 scoperta una truffa sui tamponi. Nell’organizzazione sono coinvolti personale sanitario, alcuni dei quali convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale e impiegati presso le postazioni territoriali di emergenza (118). Nella mattinata odierna, il N.A.S. Carabinieri di Napoli, coadiuvato da militari dei Comandi provinciali di Napoli e Caserta, ha eseguito un decreto di … Leggi su 2anews (Di martedì 13 ottobre 2020)-19 scoperta unasui. Nell’organizzazione sono coinvolti personale sanitario, alcuni dei quali convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale e impiegati presso le postazioni territoriali di emergenza (118). Nella mattinata odierna, il N.A.S. Carabinieri di, coadiuvato da militari dei Comandili die Caserta, ha eseguito un decreto di …

mante : Il breve video del bidello che in provincia di Napoli misura la febbre agli studenti in ingresso a scuola col palmo… - __Behemoth : RT @Ruffino_Lorenzo: Andamento dell'incidenza per provincia. Diverse province hanno trend molto brutti, tra cui Belluno, Aosta, Arezzo Geno… - eantoniopolonia : @enneaccaquattro @Smg_1908 per non conoscere Napoli o sei provincia o vivi in una reggia - adatit1 : RT @JigginoRuss: A Terzigno in provincia di Napoli, dopo l'inascoltata protesta del 10 ottobre delle persone che si ritrovano da più di un… - adatit1 : RT @JigginoRuss: Ad Arzano in provincia di Napoli, le persone che sono in quarantena nel centro di accoglienza stamattina hanno bloccato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli provincia Casi record, Napoli prima provincia in Italia per incremento dei contagi Il Mattino Mirabelli: "La bolla è stato un vantaggio per il Napoli. L'Atalanta ha il problema dei nazionali"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Covid. Berlino, Parigi, Milano... ora il virus corre nelle metropoli

cioè più di un terzo di quelli rilevati nel Lazio (579); a Milano se ne sono contati 236 sui 440 della provincia e gli oltre mille della regione; a Napoli si registra un’impennata record: 731 negli ...

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.cioè più di un terzo di quelli rilevati nel Lazio (579); a Milano se ne sono contati 236 sui 440 della provincia e gli oltre mille della regione; a Napoli si registra un’impennata record: 731 negli ...