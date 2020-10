Napoli 2020 | il Popolo della Famiglia chiede le primarie del centrodestra

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Elezioniper scegliere il candidato sindaco delper le amministrative napoletaneprimavera del 2021. E’ quantoil, movimento guidato da Mario Adinolfi, in una nota firmata da Massimiliano Esposito e Luigi Mercogliano, del CoordinamentoCittà Metropolitana di. “I ballottaggi nelle città del 4 e 5 ottobre hanno stabilito la netta prevalenza dell’inedita alleanza Pd-M5S – si legge nella nota – che insieme sono maggioranza nel Paese. E’ ormai chiaro a tutti che nella stagione degli accordi in tre in una stanza per spartirsi collegi, ...