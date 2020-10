NAG Studios raccoglie $1 milione come investimento iniziale

Leggi su esports247

(Di martedì 13 ottobre 2020) Lo sviluppatore svedese NAGha ricevuto undi undi dollari nella fase di avviamento dell’attività. I soldi sono arrivati da London Venture Partners, un fondo che ha già investito in passato in realtàSupercell, Unity, e Playfish. Con questa liquidita NAGprevede di ampliare il suo operato aggiungendo nuovi sviluppatori alla sua squadra per migliorare l’area dedicata agli esports e inoltre di costruire uno studio dedicato allo sviluppo di brand. Are Mack Growen, General Partner nell’azienda London Ventures Partners ha rilasciato una dichiarazione sulla decisione di investire in NAG. Egli afferma di aver preso questa decisione poichè i fondatori di NAG Peter e Johan sono veterani del ...