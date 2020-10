Muore a Napoli dopo 77 giorni di ricoveri: i familiari presentano una denuncia (Di martedì 13 ottobre 2020) Entrata in ospedale a luglio, lamentando affanno e spossatezza, è morta dopo due mesi e mezzo di ricoveri in diverse strutture e in circostanze “tutte da chiarire”. I familiari di una 39enne di Torre del Greco, assistiti dagli avvocati dello Studio3A, hanno presentato una denuncia ai Carabinieri della stazione di Torre del Greco, a seguito della quale la Procura di Napoli ha aperto un’indagine ipotizzando il reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti. La 39enne, stando a quanto riferito dalla sorella nella denuncia, a luglio aveva accusato affanno, problemi respiratori e difficoltà a camminare. Il 18 luglio, si legge in una nota dello studio legale, “si era rivolta al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 ottobre 2020) Entrata in ospedale a luglio, lamentando affanno e spossatezza, è mortadue mesi e mezzo diin diverse strutture e in circostanze “tutte da chiarire”. Idi una 39enne di Torre del Greco, assistiti dagli avvocati dello Studio3A, hanno presentato unaai Carabinieri della stazione di Torre del Greco, a seguito della quale la Procura diha aperto un’indagine ipotizzando il reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti. La 39enne, stando a quanto riferito dalla sorella nella, a luglio aveva accusato affanno, problemi respiratori e difficoltà a camminare. Il 18 luglio, si legge in una nota dello studio legale, “si era rivolta al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. ...

