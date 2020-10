Muore a 61 anni l’autore di “E’ quasi magia Johnny”, addio a Izumi Matsumoto (Di martedì 13 ottobre 2020) Lutto gravissimo nel mondo dell’animazione. Izumi Matsumoto, autore del cartone animato simbolo degli anni ’90 “E’ quasi magia Johnny”, è morto all’età di 61 anni. Si è spento dopo una lunga malattia all’età di 61 anni il famoso mangaka Izumi Matsumoto, uno degli autori più importanti degli ultimi trent’anni, padre di capolavori simbolo dell’infanzia di … L'articolo Muore a 61 anni l’autore di “E’ quasi magia Johnny”, addio a Izumi Matsumoto è apparso prima sul sito ... Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Lutto gravissimo nel mondo dell’animazione., autore del cartone animato simbolo degli’90 “E’Johnny”, è morto all’età di 61. Si è spento dopo una lunga malattia all’età di 61il famoso mangaka, uno degli autori più importanti degli ultimi trent’, padre di capolavori simbolo dell’infanzia di … L'articoloa 61l’autore di “E’Johnny”,è apparso prima sul sito ...

matteosalvinimi : ??Dal web: 'Un ragazzo di quindici anni, Abou, muore sulla nave #quarantena 'Allegra' per negligenza di cure. Per l… - matteosalvinimi : #Salvini: quanto accaduto a questo ragazzo di 15 anni è gravissimo, ne avete sentito parlare al tg? Fosse accaduto… - fattoquotidiano : Migranti, a 15 anni muore in ospedale a Palermo dopo aver trascorso la quarantena sulla nave: “Corpo martoriato per… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Muore a 24 anni, stroncato da un male in poche settimane #Massa - qn_lanazione : Muore a 24 anni, stroncato da un male in poche settimane #Massa -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Muore anni