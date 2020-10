Mrs Robinson | la perdita dell’innocenza cantata da Simon and Garfunkel

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ben sta correndo con la sua Alfa Romeo Duetto rossa, alla disperata ricerca di Elaine, per impedirle di sposarsi con un altro. Una delle scene più famose nella storia della cinematografia, rimaste impresse nella memoria collettiva anche grazie alla musica che ne fa da colonna sonora. Il film è Il Laureato (The Graduate) e la canzone è Mrsdi. In realtà al momento dell’uscita della pellicola nelle sale, nel dicembre del ’67, il brano era incompleto. Non esisteva ancora un testo. La versione definitiva fu pubblicata nell’album Bookend del ’68. Copertina della colonna sonora de Il Laureato con le musiche di– Ph: hdmusic.meLa colonna sonora de Il Laureato: da Mrs Roosvelt a Mrs ...