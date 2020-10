Movida violenta ad Albano | ragazzi pestati brutalmente dal branco Il Sindaco | «Episodio grave Segnale da cogliere che richiede contromisure»

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nottesabato sera ai Castelli dove alcunisono finiti vittima di un brutale pestaggio da parte di undi bulli adLaziale. Unche ildella Citt&a;, Massimilano Borelli, non ha voluto far passare sotto traccia: «Quanto accaduto sabato sera nella piazza centrale della nostra citt&a; &e; molto. Unche spero non faccia pensare a una guerra tra bande, ma neanche a una semplice bravata che finisce l&i;. Unche deve essere subito colto e che», ha dichiarato il primo cittadino. «Esprimo la mia ...

CorriereCitta : Movida violenta ad Albano, ragazzi pestati brutalmente dal branco. Il Sindaco: «Episodio grave. Segnale da cogliere… - romasulweb : Movida violenta, minacciano e scippano due ragazzi: giovane rapinatore scovato nascosto dietro un furgone - Notiziedi_it : Movida violenta, minacciano e scippano due ragazzi: giovane rapinatore scovato nascosto dietro un furgone - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Movida violenta, minacciano e scippano due ragazzi: giovane rapinatore scovato nascosto dietro un furgone - romatoday : roma Movida violenta, minacciano e scippano due ragazzi: giovane rapinatore scovato nascosto dietro un furgone… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida violenta

La Legge per Tutti

In effetti in questi mesi abbiamo avuto un aumento di denunce di maltrattamenti in famiglia così come un numero più elevato di denunce di violenze sessuali, naturalmente di vario tipo: dalla condotta ...Uno lo hanno rintracciato nascosto dietro un furgone, l'altro in casa. E' sabato sera sera, quando alcuni giovani chiedono aiuto ad una pattuglia della Polizia Locale, impegnata insieme agli agenti de ...