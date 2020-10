Morto Enzo Totti, chi era il papà di Francesco. «Se segnavo due gol diceva che dovevo farne quattro» (Di martedì 13 ottobre 2020) Chi era Enzo Totti, il padre di Francesco Totti Morto a 76 anni. Lo chiamavano ‘Lo Sceriffo’, e a Trigoria lo conoscevano tutti: una vera e propria istituzione per lo spogliatoio della Roma, di cui suo figlio è stato il Capitano e il simbolo per anni. Memorabili le sue incursioni a Trigoria per il compleanno del figlio con pizza bianca e mortadella, che nell’ambiente giallorosso tutti ricordano: Enzo è Morto a 76 anni, compiuti lo scorso 3 maggio. Se Francesco è diventato il campione che ha fatto sognare i tifosi giallorossi, lo deve a lui: fu Enzo infatti a regalargli un pallone, quando aveva due anni. Da allora fu amore, un amore che non si era mai spento. Enzo aveva visto il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 13 ottobre 2020) Chi era, il padre dia 76 anni. Lo chiamavano ‘Lo Sceriffo’, e a Trigoria lo conoscevano tutti: una vera e propria istituzione per lo spogliatoio della Roma, di cui suo figlio è stato il Capitano e il simbolo per anni. Memorabili le sue incursioni a Trigoria per il compleanno del figlio con pizza bianca e mortadella, che nell’ambiente giallorosso tutti ricordano:a 76 anni, compiuti lo scorso 3 maggio. Seè diventato il campione che ha fatto sognare i tifosi giallorossi, lo deve a lui: fuinfatti a regalargli un pallone, quando aveva due anni. Da allora fu amore, un amore che non si era mai spento.aveva visto il ...

