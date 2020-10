Morta a 18 anni per overdose, il fidanzato: “Era il regalo che aveva chiesto per il compleanno” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il diciottesimo compleanno, la voglia di trasgredire e un finale non previsto. Questa è la storia di Maria Chiara Previtali, una studentessa di 18 anni di Amelia, in provincia di Terni, trovata Morta sabato mattina nel letto del suo fidanzato per un’overdose da eroina. “Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”, ha raccontato il giovane 21enne ai Carabinieri tentando in qualche modo di giustificare una tragedia non prevista. >>Leggi anche: Chi è Mirko Scarcella, il guru di Instagram infangato da Le Iene Morta a 18 anni per overdose, chi era Maria Chiara Da quanto emerso finora, sembra che i due fidanzati avessero comprato la droga ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il diciottesimo compleanno, la voglia di trasgredire e un finale non previsto. Questa è la storia di Maria Chiara Previtali, una studentessa di 18di Amelia, in provincia di Terni, trovatasabato mattina nel letto del suoper un’da eroina. “Era ilcheper il suo compleanno. Per lei era la prima volta”, ha raccontato il giovane 21enne ai Carabinieri tentando in qualche modo di giustificare una tragedia non prevista. >>Leggi anche: Chi è Mirko Scarcella, il guru di Instagram infangato da Le Ienea 18per, chi era Maria Chiara Da quanto emerso finora, sembra che i due fidanzati avessero comprato la droga ...

